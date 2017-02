Droga, 'Batman' colpisce ancora: 1 arresto a Novoli

Controlli antidroga ieri sera nella zona di via Baracca, da parte dei carabinieri assieme alle unità cinofile. Ancora protagonista il cane Batman.

All'affacciarsi dei carabinieri sui giardini di via Allori, intorno alle 21, due uomini sono fuggiti in bici. I carabinieri li hanno fermati in via Baracca.

Uno dei fermati aveva con sé 15 grammi di hashish. 'Batman' ha scovato altri 45 grammi nascosti nel giardino. L'uomo un 34enne di origine marocchina, è stato arrestato.