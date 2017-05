Le Cascine, ancora droga nel parco: tre arresti in tre giorni

Prosegue lo spaccio di droga alle Cascine. Negli ultimi tre giorni all'interno del parco sono stati arrestati tre spacciatori. L'ultimo è stato fermato ieri pomeriggio dai carabinieri.

Si tratta di un cittadino marocchino di 29 anni, già noto per reati di spaccio: è stato trovato in possesso di 2,5 grammi di cocaina e 10 grammi di hashish, oltre a 255 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Sia lo stupefacente che i soldi sono stati sequestrati.