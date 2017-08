Droga abbandonata dai pusher nei parchi: i cinofili fanno le buche 

Se l'emergenza spaccio nel parco delle Cascine sembra rientrata, il lavoro delle forze dell'ordine non è concluso. Infatti nei giorni scorsi la polizia ha setacciato i parchi per trovare i nascondigli, anche i più improbabili, dove i pusher hanno nascosto o abbandonato hashish e marijuana. Solo nei giorni scorsi, i servizi predisposti dalla Questura hanno portato al sequestro di quasi mezzo chilo di hashish e marijuana. Oltre 2 etti e mezzo di stupefacente sono stati rinvenuti sotto terra e, in parte, ben nascosti tra la vegetazione del parco delle Cascine e dei giardini della Fortezza da Basso. A scovare i nascondigli è stato l’infallibile fiuto dei cani poliziotto “Pando” e “Amper”, i pastori tedeschi guidati dai loro esperti conduttori cinofili.



Altri 100 grammi di stupefacente, sempre tra hashish e marijuana, sono stati invece sequestrati martedì sera ad un cittadino marocchino di 25 anni sorpreso a spacciare nei pressi del parco di via del Granchio. Parte della droga era stata sotterrata ai piedi di un albero. Per lui sono subito scattate le manette. Quasi un etto di hashish è stato, infine, sequestrato martedì notte ad un fiorentino di 30 anni. L’uomo fermato dalle volanti durante un controllo in piazza San Jacopino, è stato trovato in possesso di una quindicina di grammi di sostanza stupefacente.