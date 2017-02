Droga, maxi operazione in città: 5 arresti in 48 ore / VIDEO

Cinque arresti e centinaia di persone controllate. E' il risultato della due giorni di operazioni antidroga che tra mercoledì scorso e venerdì, 10 febbraio, ha coinvolto circa 70 carabinieri, aiutati dalle unità cinofile.

I militari, sia in borghese che in divisa, hanno operato contemporaneamente tra le zone di Via Palazzuolo, piazza Santo Spirito, Porta Romana, parco delle Cascine, piazza Indipendenza e nelle zone dell'Isolotto e di San Jacopino.

Alle Cascine e in piazza Indipendenza i cani delle unità cinofile hanno scovato numerosi nascondigli, dove gli spacciatori lasciano la droga.

L'operazione è partita da via Palazzuolo. Qui, all'interno di un bar, grazie a Batman, uno dei cani, sono stati scovati 3 grammi di cocaina dietro ad una slot machine ed è stato arrestato un 33enne di origini tunisine. Nella stessa zona è stato arrestato anche un 24enne di origini senegalesi con 8 grammi di marijuana.

VIDEO - Droga: 70 carabinieri impiegati, 5 arresti

Tra le Cascine e piazza Indipendenza sono state controllate altre 60 persone, con il sequestro di 240 grammi di hashish. In zona Santo Spirito sono invece stati arrestati tre uomini tra i 30 e i 42 anni, di origini algerine e marocchine. All'Isolotto in manette anche un 30enne di origini albanesi, trovato con 600 grammi di cocaina, per un valore sul mercato dello spaccio di circa 40mila euro.

Sempre in zona Isolotto, nel bar Dadaumpa di via del Saletto, sono stati arrestati un 40enne fiorentino, impiegato in nero quale barman, ed un 38enne di Prato: avevano 60 grammi di hashish. Per il titolare del bar, che faceva lavorare al nero il 40enne, multa di 2mila euro.