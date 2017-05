Un giovane di 24 anni è stato arrestato ieri dai carabinieri a Dicomano. Il 24enne è stato fermato in un giardino del paese del Mugello. Trovato in possesso di marijuana, è scattata la perquisizione a casa, dove i militari hanno trovato alcune piantine di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il giovane è stato messo agli arresti domiciliari.