Droga alle Cascine, negli slip aveva di tutto: eroina, cocaina e marijuana

Nascondeva negli slip due grammi di eroina, altri due di cocaina e otto di hashish. Il govane, 22enne originario del Gambia, è stato scoperto ieri pomeriggio dalla polizia nei pressi della passerella delle Cascine e arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il 22enne aveva tentato la fuga appena vista l'auto della polizia, del reparto prevenzione crimine Toscana. Quindi è stato raggiunto, controllato e trovato in possesso degli stupefacenti.

Sempre ieri sono stati effettuati una serie controlli, oltre che nel parco delle Cascine, anche tra piazza Santo Spirito, piazza Stazione, Giardini della Fortezza, piazza Santa Croce e i quartieri Novoli e Isolotto.

E proprio all'Isolotto, ai giardini di via Torcicoda, gli agenti hanno trovato un altro giovanissimo in possesso di 20 grammi di marijuana nello zaino: il giovane, in questo caso fiorentino, è stato denunciato.

Poco più tardi, in piazza Stazione, un’altra volante, grazie al fiuto dei cani antidroga della Questura Mia ed Okar, ha rinvenuto a terra altri 25 grammi tra hashish e marijuana.