Fiesole, serra in un armadio per coltivare marijuana

Dopo le segnalazioni ai carabinieri di giovani che durante i pomeriggi fumavano spinelli nei giardinetti in località Girone, è stato pensato un apposito piano antidroga.

I carabinieri durante il controllo di un'auto in sosta in via Dell’Arno con 4 persone a bordo, un uomo e tre minorenni, hanno sequestrato 10 grammi di marijuana che l'uomo, 28enne di Fiesole, aveva nascosto nell'elastico degli slip, in una tasca dei pantaloni e in una della giacca.

I militari hanno però controllato anche l'abitazione del 28enne, nella quale hanno trovato e sequestrato altra droga - tre cartine piegate contenente MDMA in polvere, confezione di senape di canapa, delle foglie essiccate - nascosta nella sua camera da letto. In più all’interno dell'armadio è stata scopert una serra con cinque vasi di marijuana. L'uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.