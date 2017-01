Centro, festino tra minori con alcol e droga: 16enne collassa

Ieri notte, intorno alla mezzanotte, polizia e 118 sono intervenuti in pieno centro storico dopo che si era verificato un incidente durante una festa tra sedicenni.

Un giovane è stato trovato su un divano semicosciente. Il giovane era “collassato” dopo aver sbattuto la testa contro un termosifone. Il ragazzo si sarebbe lanciato su un divano, dopo aver bevuto superalcolici e fumato uno spinello, andando poi a sbattere la testa.

I coetanei hanno allertato il 118 dopo aver visto il sangue a terra. Quando sul posto è arrivata la polizia uno dei giovani ha consegnato spontaneamente 40 euro di marijuana. È stato denunciato per spaccio, in quanto avrebbe ceduto lo stupefacente, anche se a titolo gratuito.

Da quanto appreso, altri giovani si sarebbe allontanati prima dell’arrivo dei soccorsi. Altri cinque sarebbero stati accompagnati in questura e affidati ai genitori. Durante la festicciola sarebbero girati numerosi alcolici acquistati da un minorenne in un alimentari del centro storico. Il ragazzo ferito é stato accompagnato in ospedale: é stato sottoposto a flebo per il troppo alcol ingerito.