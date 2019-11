Droga alle Cascine, arrestati giovanissimi spacciatori

Ancora spaccio di droga nel Parco delle Cascine. Nel pomeriggio di ieri, venerdì, nel corso di servizi preventivi organizzati per la repressione del traffico e consumo di stupefacenti, equipaggi del Nucleo Radiomobile dei carabinieri hanno arrestato due giovanissimi originari del Gambia, di 26 e 21 anni.

I due sono stati notati dai militari, smentre stazionavano in prossimità di un cestino dell’immondizia di via della Catena. Alla vista delle auto dei carabinieri i due hanno tentato in tutta fretta ad allontanarsi, lasciando cadere a terra un involucro che stavano confezionando.

L’involucro conteneva tre stecche di hashish del peso di 14 grammi, avvolte nel cellophane. All'interno del cestino, coperte da alcuni rifiuti, sono state trovate altre 5 stecche della medesima sostanza, per un peso di oltre 39 grammi, custodite dentro un sacchetto dell’immondizia appositamente ritagliato.

Lo stupefacente recuperato, così come il denaro contante rinvenuto addosso ai due giovani, è stato sequestrato.

I due, senza fissa dimora, uno dei quali irregolare sul territorio nazionale e già noti per reati in materia di stupefacenti, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.