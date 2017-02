Droga, Caffè Palazzuolo chiuso per dieci giorni

Dieci giorni di sospensione dell’attività per il Caffè Palazzuolo, dopo i controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Firenze. Nello specifico è emerso che l’attività era frequentata da soggetti gravati da numerosi precedenti di polizia e penali. Durante una verifica, avvenuta lo scorso 10 febbraio, in particolare, i militari dell’Arma avevano arrestato un tunisino di 33 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell'occasione il tunisino aveva attirato l’attenzione del cane Batman dell'unità cinofila che è riuscito a scovare, nascosta dietro le slot-machine, cinque involucri in cellophane contenenti della cocaina, prontamente recuperati dagli operanti, oltre ad altre sostanze rinvenute poi dai militari in seguito ad una perquisizione.