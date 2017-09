Domenica nera per il traffico, bloccato tutto il centro

Bloccati per oltre mezz'ora nelle vie attorno alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. E' quanto denunciato da alcune persone nel gruppo Facebook "Traffico Firenze".

C'è chi scrive di aver impiegato 50 minuti per andare con la propria autovettura da via Del Sansovino a Porta a Prato e poi chi ha documentato tutto pubblicando un video. La situazione più critica è stata registrata ieri sera fra le 19 e 30 e le 20 e 30.

Anche i mezzi di soccorso hanno avuto difficoltà a raggiungere la zona. In un video, sempre pubblicato sul gruppo "Traffico Firenze", si vede un'ambulanza che è costretta a fare a marcia indietro in via Panzani.

I mezzi di trasporto Ataf hanno registrato fino a 90 minuti di ritardo. E' quanto denunciato dal sindacalista Massimo Milli che ha scritto su Facebook: "Anche quella di oggi è stata una giornata negativa sul fronte del traffico privato in ingresso ed uscita dalla Stazione.I mezzi pubblici non riescono più a svolgere il loro servizio, si sono registrati ritardi in linea che hanno superato i 90 minuti. Non è più possibile continuare a far finta di niente".