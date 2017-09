Ponte Vespucci, ritrovato il corpo del ragazzo disperso in Arno / VIDEO

E' stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi il corpo del 19enne che la notte scorsa si sarebbe lanciato in Arno dal Ponte Vespucci dopo una serata in una discoteca del centro. I sommozzatori dei vigili del fuoco e dei carabinieri lo stavano cercando dalle 3 di questa notte. A dare l’allarme era stato un suo amico, compagno di classe, i due erano in città per una gita scolastica, che si trovava con lui al momento del gesto.

Il ragazzo ha raccontato ai carabinieri intervenuti sul posto che insieme all'amico avevano passato la serata in una discoteca situata nei pressi del ponte e, mentre si trovavano sopra il ponte, senza motivo, il ragazzo ha scavalcato la spalletta e si è gettato. Vano il tentativo di trattenerlo da parte dell'amico.

Il cadavere dello straniero è stato ritrovato all'altezza del lungarno Santa Rosa nei pressi della discesa al fiume.