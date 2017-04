Dino Compagni: il cantiere abbandonato è aperto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FirenzeToday

"Il 15 ottobre del 2015 iniziarono i lavori per la demolizione, durarono 40 giorni. Il motivo fu la presenza dell'amianto nei muri della scuola media Dino Compagni. Come dimenticare quando i professori ci dicevano di non forare i muri perché dentro c'era l'amianto. La scelta di demolire la scuola fu positiva e condivisibile perché l'amianto è un agente cancerogeno tutt'oggi non ancora eliminato: basti pensare alla Don Milani o all'ITI Leonardo da Vinci. Da quel momento purtroppo nulla è cambiato, nulla è stato ricostruito: c'è un grande vuoto tra via Sirtori e via Verità. Non solo il cantiere non riparte ma è perfino aperto come si può constatare facilmente: a detta dei residenti e a giudicare dal numero di siringhe presenti nei dintorni sembra che l'area del cantiere sia frequentata. All'interno, guardando dalla ringhiera, s'intravedono tubi, mattoni, un muro in costruzione. Io stesso sono entrato all'interno del cantiere per ammirare questa grande desolazione, per tornare nei luoghi dove c'era l'aula nella quale ho trascorso tre anni da studente, dove spero, un giorno, spero il prima possibile nuove generazioni di studenti possano rientrare perché questo luogo non va perso". Lorenzo Somigli Segretario Giovani Toscani Firenze

