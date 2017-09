Didacta Italia, la fiera sul mondo della scuola sbarca a Firenze / FOTO

Via questa mattina alla Fortezza da Basso a 'Didacta', la tre giorni sul mondo dell'istruzione e della formazione. Da oltre mezzo secolo l'evento si svolgeva in Germania, attraendo più di 100mila visitatori all'anno: per la prima volta la kermesse è uscita dai confini tedeschi scegliendo l'Italia e Firenze. E' la più grande fiera sulla scuola mai organizzata in Italia.

Ad organizzare Didacta, in programma da oggi al 29 settembre, è Firenze Fiera. La manifestazione è rivolta in particolare a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori e rappresentanti istituzionali, oltre a professionisti ed imprenditori del settore. Indire, l'Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa, è il partner scientifico della manifestazione. Sono circa 4mila i docenti iscritti da tutta Italia (per un totale di 8mila registrazioni) ai 90 workshop in programma, 150 gli espositori, su un’area estesa di oltre 18mila metri quadri.

Scopo della tre giorni è costituire un luogo di incontro tra gli operatori del settore della formazione e le istituzioni che a vario titolo ruotano attorno al mondo della scuola. Numerosi gli eventi formativi, con conferenze e incontri in cui insegnanti e operatori discuteranno di nuove tendenze della didattica e sulle tematiche di maggiore attualità. Tra gli scopi di Didacta Italia c'è quello di favorire il dibattito sul mondo dell'istruzione e creare un luogo di incontro tra le scuole e le aziende del settore ed i fornitori di servizi.

I workshop proposti vanno dall'innovazione del modello educativo al rapporto tra scuola e lavoro, dalla robotica allo studio di nuovi arredi e tecnologie integrate. I workshop dedicati all'innovazione mirano a comprendere i nuovi orientamenti della didattica, con particolare attenzione all'organizzazione del tempo, delle discipline, degli spazi. A questi vanno aggiunti quelli dedicati all'approccio musicale, alle tematiche di educazione comparata e al rapporto tra scuola e lavoro.

Fiera Didacta Italia è stata inserita dal Ministero tra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti. Questa mattina all'inaugurazione c'era anche il ministro dell'Istruzione Valeria Fedeli, che ha firmato il protocollo d'intesa con la Regione Toscana per l'attuazione del piano nazionale digitale per la scuola.