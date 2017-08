Dicomano: incendio e tanto fumo, vigili e volontari impegnati tutta la notte / FOTO

Il fumo ha invaso le case di metà Dicomano. Ieri sera è scoppiato un incendio in località Carbonile, le fiamme hanno lambito le case ma l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari ha scongiurato il peggio: alle 4 di notte la situazione è tornata alla normalità.

"Appena rientrato (insieme a Alessio e Tommaso) dall'incendio, il quinto dell'estate, che si è sviluppato dalla SS67 verso il Vivaio", ha scritto questa notte il sindaco di Dicomano Stefano Passiatore sul suo profilo Facebook. "Vorrei davvero esprime un ringraziamento sincero e non di forma in primo luogo a tutti i volontari che sono intervenuti - continua il sindaco -. Molte squadre della VAB (in particolare fatemi ringraziare la squadra della Valdisieve) e dell'ANPAS che veglieranno anche tutta la notte per assicurarsi che le abitazioni siano al sicuro (vista l'impossibilità di bonificare l'area adesso)".

Passiatore ha ringraziato poi i vigili del fuoco, i carabinieri e i dipendenti dell'Unione dei Comuni per la direzione e il coordinamento delle attività.



Il sindaco ha poi scritto "Non nascondo che l'idea che possa essere stato innescato da un mozzicone di sigaretta e quindi dall'idiozia di qualcuno, mi manda in bestia!".

Foto gentilmente concesse da un nostro lettore