Denuncia una truffa, ma è un latitante per droga: arrestato 42enne

Si è recato presso la polizia stradale di Firenze, accompagnato dalla moglie, per denunciare una truffa: aveva ricevuto una multa, per mancata assicurazione, per un'auto che a suo dire non sarebbe più stata di sua proprietà.

Dopo avergli chiesto le generalità, gli agenti hanno però scoperto che l'uomo, un 42enne di origini albanesi, era ricercato per spaccio di droga.

L'uomo nel 2014 era stato sorpreso a smerciare droga a Firenze. Condannato a 4 anni di carcere per spaccio, gli rimanevano da scontare ancora 13 mesi di reclusione. L'episodio è avvenuto ieri: la Polstrada lo ha arrestato e condotto al carcere di Sollicciano. Gli agenti verificheranno se la truffa subita dal 42enne è reale.