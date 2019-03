Guai giudiziari per Denis Verdini: truffa all'editoria, sequestrati 9 milioni

Beni "congelati" fino a un valore di 9 milioni e 100 mila euro, pari ai contributi pubblici per l'editoria "ottenuti non avendone diritto". L'inchiesta contabile sulla presunta truffa legata ai finanziamenti ricevuti dalla Società Editoriale Toscana (Ste), che pubblicava Il Giornale della Toscana, entra nel vivo con un sequestro "conservativo" a carico di due dei principali protagonisti, l'ex senatore Denis Verdini e l'ex deputato Massimo Parisi.

La presunta truffa al Dipartimento per l'editoria riguarda il periodo compreso tra il 2005 al 2009, e rappresenta uno dei filoni della maxi inchiesta sul crac del credito cooperativo fiorentino. Nel giugno scorso la Corte d'Appello di Firenze aveva condannato Verdini a 6 anni e 4 mesi per la bancarotta e a ulteriori 6 mesi proprio per i contributi erogati dal Fondo per l'editoria.

Condannato tra gli altri per lo stesso filone, limitatamente ai contributi richiesti e non liquidati per gli anni 2010 e 2011 e con sospensione condizionale della pena, l'ex ad ed ex deputato di Ala Massimo Parisi (con la pena ridotta a 1 anno e 5 mesi e 15 giorni). Condanna (a otto mesi) anche per il principe Girolamo Guicciardini Strozzi Majorca, ex presidente della Ste.