Tasse evase: Denis Verdini dovrà pagare 5 milioni

Denis Verdini dovrà pagare 5 milioni di euro di tasse evase in materia di Ires, Iva, Irap e Irpef, “in relazione alle sue attività editoriali, per le quali è stato in parte prescritto e in parte condannato per truffa ai danni dello Stato”. Lo riporta l’edizione di Repubblica oggi in edicola.

La decisione è stata stabilita dalla commissione tributaria regionale della Toscana e ribalta quella della commissione provinciale del 2016, che accolse il ricorso del senatore.

“Verdini - scrive Repubblica -, fu salvato grazie ad un emendamento alla legge di stabilità 2016 proposto da Scelta Civica. Ma ora la decisione è stata rovesciata sulla base di una sentenza della Cassazione.

IN EVIDENZA: Verdini condannato a 9 anni per bancarotta e truffa