Verdini, chiesta condanna ad 11 anni di carcere

Undici anni di carcere per il senatore Denis Verdini. E' la richiesta di condanna dei pm del tribunale di Firenze Giuseppina Mione e Luca Turco, ieri, al termine della requisitoria per il fallimento della banca Credito Cooperativo Fiorentino di Campi Bisenzio, guidata dall'attuale senatore di Ala tra il 1990 e il 2010. La notizia è riportata da Repubblica.

I pm hanno chiesto la condanna ad 11 anni per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, reati bancari e truffa ai danni dello Stato. Quest'ultima ipotesi di reato, spiega Repubblica, è legata alla costituzione di una cooperativa, nel 2001, che ha acquisito la maggioranza azionaria della società editrice de Il Giornale della Toscana, consentendo così al quotidiano, creato da Verdini, di ricevere fondi per l'editoria.

Secondo l'accusa si tratterebbe di 23 milioni di euro percepiti indebitamente (considerando anche i contributi ricevuti da Metropoli Day). Per la truffa nell'editoria è stata chiesta una condanna a 6 anni di carcere, tra gli altri, anche al deputato Massimo Parisi, ex coordinatore regionale di Forza Italia.

Ieri, complessivamente, sono state emesse 33 richieste di condanne. Oltre a quelle per Verdini e Parisi, sono state chieste condanne a 9 anni per Riccardo Fusi e Roberto Bartolomei, ex proprietari dell'impresa di costruzioni Btp. Chiesti 6 anni di carcere per Italo Biagini, ex direttore del Credito Cooperativo Fiorentino.

Denis Verdini, uno dei principali sponsor della riforma costituzionale voluta da Matteo Renzi e poi bocciata dal referendum dello scorso 4 dicembre, è già stato condannato in primo grado nel marzo scorso, a 2 anni di reclusione, per la vicenda della Scuola Marescialli.

Nel novembre scorso, in un'altra inchiesta, legata al caso P3, la procura di Roma ha chiesto la condanna di Verdini a 4 anni di reclusione. Il senatore di Ala negli ultimi anni ha ricevuto sei rinvii a giudizio.