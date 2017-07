Leonardo Da Vinci, via alla demolizione della scuola - FOTO / VIDEO

E' iniziata questa mattina, lunedì 24 luglio, la demolizione della struttura che ospitava il biennio dell'Istituto tecnico industriale Leonardo Da Vinci, in via del Terzolle, dopo che nelle scorse settimane era stata portata a termine la bonifica dell'amianto presente nelle pareti.

Dopo l'abbattimento della vecchia struttura prenderà il via la costruzione dell'edificio del nuovo biennio: 4mila300 metri quadri che si svilupperanno su 5 piani e ospiteranno 22 aule (ecco nel dettaglio come sarà il nuovo istituto scolastico).

I lavori per il nuovo edificio costeranno in tutto circa 10 milioni di euro e termineranno tra due anni: gli studenti del biennio, che nel frattempo saranno ospitati in altre aule a disposizione all'interno della scuola, entreranno nel nuovo plesso scolastico a settembre 2019.

VIDEO - Via all'abbattimento dell'Isis Leonardo da Vinci

A dare il via alle demolizioni erano presenti il sindaco Dario Nardella e la vice sindaca Cristina Giachi. “Adesso manca solo la bonifica dell'istituto comprensivo don Milani - commenta il sindaco -. Poi saremo la prima tra le grandi città in Italia con tutte le scuole libere dall'amianto”.

Il via ai lavori arriva dopo anni nei quali gruppi politici di opposizione e genitori avevano espresso preoccupazione per la presenza di amianto nella scuola, che comportava per i ragazzi particolari divieti: ad esempio quelli di non correre, non graffiare e non bucare le pareti.