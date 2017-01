Demanio, immobili del Comune trasferiti allo Stato  

Una porzione della Caserma Mameli, un’area a Rovezzano, una parte di Villa Bracci non utilizzata e la Palazzina Grilli nel Parco delle Cascine. Sono questi i beni che il Comune cederà allo Stato e che saranno utilizzati per strutture destinate ad ospitare Carabinieri e Polizia di Stato. È quanto prevede il verbale firmato a fine dicembre che fa seguito al protocollo firmato nel novembre 2013 e che chiude la vicenda relativa alla permuta di immobili tra Comune di Firenze e Agenzia del Demanio avviata nel 2008. “Questo accordo rappresenta la conclusione di lungo percorso ed è molto positivo perché definisce con chiarezza i rapporti tra il Comune e lo Stato in relazione ai rispettivi beni in città – sottolinea l’assessore al patrimonio immobiliare Federico Gianassi – . Inoltre prevede anche la destinazione di contenitori oggi non pienamente utilizzati e che possono svolgere importanti funzioni per la città”.



Oggetto dell’accordo l’individuazione di alcuni beni di proprietà dell’Amministrazione comunale da cedere allo Stato per compensare il minor valore del pacchetto previsto nei precedenti accordi a causa del mantenimento in uso gratuito da parte dell’Università del complesso delle Cascine, dove ha sede la Facoltà di Agraria.



A seguito di incontri, sopralluoghi e redazioni di preliminari di stima, il 28 dicembre è stato sottoscritto il verbale con il quale le parti hanno di comune accordo individuato i beni oggetto che saranno ceduti dal Comune allo Stato. Nell’ambito dell’attività e del verbale sono stati ricondotte anche alcune situazioni di dettaglio finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti pregressi.

Nella sostanza i beni che l’Amministrazione comunale ha individuato per compensare il minor valore causato dal mantenimento delle Cascine in uso all’Università sono una porzione della Caserma Mameli di piazza della Stazione da destinare ai Carabinieri; un’area a Rovezzano da destinare a strutture per Polizia di Stato e Carabinieri; una porzione non utilizzata del complesso di Villa Bracci anch’essa da destinare ai Carabinieri; e la Palazzina Grilli, all’interno del Parco delle Cascine, utilizzata dalla Polizia.