Degrado in via dell’Anconella, Dormentoni: “Chiuderemo i cancelli”

“Entro la fine della prossima settimana dovrebbero essere fatti i lavori di fabbro per ripristinare la chiusura di tutti i cancelli pedonali e carrabili (via dell'Anconella e via Pisana vicino a Porta San Frediano). E poco dopo dovrebbe anche partire un servizio di vigilanza con due passaggi notturni nell'area. Le promesse le manteniamo, anche se i tempi rapidi che vorrebbero i cittadini non sono spesso possibili per motivi burocratici”. E’ quanto affermato dal presidente del Quartire 4 Mirko Dormentoni in merito alla situazione dei giardini di via dell’Anconella nell’area ex Gasometro.

Da tempo un gruppo di cittadini denuncia che il parco viene spesso utilizzato come bivacco da parte dei senzatetto ed è anche un luogo scelto dagli eroinomani per bucarsi. Venerdì sera alcuni residenti della zona assieme a due consiglieri del Quartiere 1 hanno fatto una perlustrazione dei giardini su Lungarno Santa Rosa e di quelli del Gasometro. Qui hanno trovato persone che si erano accampate per la notte,hanno quindi chiamato le forze dell’ordine che hanno mandato via i senzatetto. Quotidianamente inoltre nel parco di via dell’Anconella vengono trovate delle siringhe usate, l’area è frequentata spesso da bambini e anziani.

Dormentoni inoltre ha fatto richiesta ad Alia di passare quotidianamente per pulire l'area. Le siringhe usate infatti dovrebbero essere raccolte esclusivamente dal personale incaricato.

A parere del presidente la situazione della zona è migliorata da quando è stato aperto il bistrot di Santa Rosa.