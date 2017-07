Degrado: via dell’Anconella, siringhe e bivacchi invadono i parchi / FOTO

“E’ da circa 15 anni che va avanti la storia del giardino di via dell’Anconella e del lungarno Santa Rosa. I tossicodipendenti dormono e si bucano in questi parchi. Da due settimane però la situazione è impossibile, ogni mattina troviamo nuove siringhe”. Sono le parole di Francesca Lorenzi che quotidianamente pubblica nei vari gruppi Facebook fiorentini la situazione della zona.

Ieri sera lei ed altri residenti hanno accompagnato un consigliere del Quartiere 1 di Forza Italia, Alessandro Delfino, e uno del movimento 5 Stelle, Gabrio Evi, a vedere la situazione. I consiglieri appena hanno visto che all’interno di uno dei giardini sul Lungarno Santa Rosa si erano accampate due persone hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivate due pattuglie della polizia e due della polizia municipale che hanno invitato i due uomini ad andare via. “Purtroppo alle 2 erano di nuovo lì” dice Francesca.

Erano stati invitati anche il presidente del Quartiere 1, Maurizio Sguanci, e quello del Quartiere 4, Mirko Dormentoni, ma non hanno partecipato. Francesca racconta: “Un mese fa abbiamo fatto un incontro con il presidente (ndr. Mirko Dormentoni) ci aveva promesso cambiamenti ma non è successo nulla”.

I residenti denunciano che i giardini dell’area Gasometro sono utilizzati dai tossicodipendenti per andare a bucarsi oppure dai senzatetto per dormire. Hanno chiesto all’amministrazione di chiudere il parco la sera; di fronte alla risposta che non c’erano i soldi per farlo si erano proposti di fare una colletta per sistemare i cancelli ma la loro idea non è stata accolta. Un residente, che lavora per un’azienda che offre servizi di sicurezza, aveva proposto di mandare gratuitamente una guardia giurata a controllare la zona ogni notte ma anche questo suggerimento non è piaciuto.

“Ogni mattina io e un'altra persona raccogliamo le siringhe che la notte vengono lasciate nel parco del Gasometro dove vanno a giocare i bambini. L’altro giorno ne abbiamo trovata una rivolta verso l’alto. E’ pericoloso per tutti” continua Francesca. La ludoteca che è presente all’interno del parco non avrebbe organizzato i centri estivi per i bambini perché i genitori temevano per l’incolumità dei loro figli.

“Lunedì vado con un gruppo di perone a fare una denuncia - annuncia Francesca - per le forze dell’ordine è il primo passo da fare in modo tale che ci sia qualcosa di scritto”.