Deejay Ten 2017: divieti e provvedimenti alla circolazione

Domenica 14 maggio torna la Deejay Ten, la corsa non competitiva su due percorsi rispettivamente di 5 e 10 chilometri organizzata da Radio Deejay. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa è stata predisposta una serie di provvedimenti.



I primi divieti di sosta scatteranno sabato in via Magliabechi, largo Bargellini e lungarno della Zecca Vecchia (tratto lato fiume). A seguire, dalla mezzanotte domenica arriveranno i divieti di sosta in Corso Tintori (lato numero civici dispari), piazza Cavalleggeri, lungarno Zecca Vecchia (intero tratto ambo i lati), lungarno delle Grazie (lato fiume tra Ponte alle Grazie e Volta Tintori), piazza della Calza. E ancora dalle 5 sarà chiusa anche lungarno della Zecca Vecchia nella corsia di collegamento tra viale Giovine Italia e piazza Cavalleggeri e dalle 11 anche nella corsia di collegamento tra via delle Casine e piazza Cavalleggeri. Scatteranno sempre dalle 5 (fino alle 15) il divieto di transito in via di Tripoli (tratto da via delle Casine a piazza Cavalleggeri, con deroga per i frontisti) e in lungarno alle Grazie, la revoca della corsia preferenziale in via dei Benci, mentre dalle 7 alle 13 saranno in vigore divieti di sosta in piazzale di Porta Romana (area di parcheggio compresa tra viale Machiavelli e piazza della Calza).



Dalle 9.30 per un’ora circa prevista anche la chiusura del Ponte San Niccolò (per la sola direzione di marcia da lungarno Pecori Giraldi a piazza Ferrucci). Revocate inoltre le corsie in lungarno Diaz, via dei Bardi e piazza Pitti (con disattivazione delle porte telematiche nella fascia oraria 7-13).



DOMENICA - Per quanto riguarda i provvedimenti legati alle corse, dalle 9.30 di domenica scatteranno i divieti di transito lungo i due percorsi: per la corsa da 5 chilometri lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave-lungarno Pecori Giraldi-Ponte San Niccolò-piazza Ferrucci-viale Michelangiolo-piazzale Michelangiolo-viale Poggi-viale dei Bastioni-via del Monte alle Croci-Porta San Miniato-via di San Miniato-via San Niccolò-via dell’Olmo-via dei Renai-piazza Demidoff-lungarno Serristori-Ponte alle Grazie-lungarno alle Grazie-piazza Cavallggeri-Corso dei Tintori-via Magliabechi (arrivo). Per la corsa di 10 chilometri lungarno della Zecca Vecchia-piazza Piave-lungarno Pecori Giraldi-Ponte San Niccolò-piazza Ferrucci-viale Michelangiolo-piazzale Michelangiolo-viale Galilei-piazzale Galilei-viale Machiavelli-Porta Romana-via Romana-piazza San Felice-piazza Pitti-via Guicciardini-Ponte Vecchio-lungarno Acciaiuoli-Ponte Santa Trinita-lungarno Guicciardini-Ponte alla Carraia-piazza Goldoni-via della Vigna Nuova-via degli Strozzi-piazza della Repubblica-via Roma-piazza San Giovanni-piazza del Duomo-via dei Calzaiuoli-piazza Signoria (arrivo).