Cinema, Report sui debiti degli Studios di Benigni: "Saranno pagati dai contribuenti”

Puntata a dir poco tumultuosa quella di Report di ieri sera, lunedì 17 aprile. La trasmissione di Raitre ha ricostruito gli investimenti di Roberto Benigni per mettere in piedi, all'inizio degli anni Duemila, dopo la vittoria del premio Oscar per La Vita è bella, nella frazione di Papigno (Terni), gli 'Umbria Studios', che avrebbero dovuto fare concorrenza addirittura a Cinecittà, tempio del cinema di Roma.

Secondo Report Benigni avrebbe accumulato 5 milioni di debiti, dopo che, secondo la trasmissione, sarebbero stati investiti anche 16 milioni di fondi pubblici, tra europei e statali (cifra smentita dall'avvocato di Benigni, Michele Gentiloni Silveri, cugino del presidente del consiglio Paolo).

La trasmissione di Raitre racconta come poi negli anni il comico toscano abbia abbandonato il progetto e come quote di quelli che avrebbero dovuto essere gli 'Umbria studios' siano state rilevate dalla stessa Cinecittà Studios, avviata alla privatizzazione nel '97 dal governo Prodi (tra i soci della società privata Luigi Abete, Aurelio De Laurentis e Diego Della Valle. Cinecittà Studios per ora avrebbe versato 3,9 milioni dei 5 di rosso accumulati dagli società di Benigni).

Il giornalista di Report Giorgio Mottola, autore dell'inchiesta, ha chiesto chiarimenti al premio Oscar, senza avere risposte. Il ministro dei beni culturali Dario Franceschini ha invece confermato a Mottola la volontà dello Stato di ricomprare Cinecittà (i cui Studios, mostrati da Report, versano in condizioni di abbandono totale): si parla di un'operazione, per lo Stato, da 20 milioni di euro. E qui entrano in gioco i contribuenti pubblici, i cittadini: tutti noi.

Cinecittà Studios, privata, avrebbe infatti accumulato, sempre secondo la ricostruzione di Report, 32 milioni di euro di debiti, e si sarebbe anche accollata i 5 milioni di debiti accumulati da Benigni: diventando di nuovo pubblica, cioè dello Stato, i contribuenti italiani si accollerebbero anche i debiti creati dai privati (e da Benigni).

Prima della messa in onda della trasmissione di ieri, secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, l'avvocato di Benigni, Michele Gentiloni Silveri, avrebbe “minacciato querela contro Report” e “annunciato una prima, probabile richiesta danni per l’anticipazione che è stata mostrata al termine dalla puntata di lunedì scorso (10 aprile, ndr)”.