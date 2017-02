David in 3D, Microsoft 'assume' quattro universitari fiorentini | FOTO

Hanno 'virtualizzato' il David di Michelangelo e poi l'hanno proposto a Microsoft, che li ha chiamati a Milano per l'inaugurazione, il 15 febbraio scorso, della nuova sede in città.

E' la storia di 4 ex studenti dell'Università di Firenze, ora architetti 33enni con uno studio in Umbria ma rimasti legati alla città. “A metà gennaio siamo andati al piazzale Michelangelo e con telecamere e apparecchi laser abbiamo riprodotto in 3D la copia del David lì esposta, 'virtualizzandolo'”, spiega Giulio, che assieme agli altri 3 colleghi ed ex compagni di facoltà (tutti e tre di nome Andrea) ha messo su a Foligno lo studio EssentialArk.

Il lavoro è piaciuto agli esperti di Microsoft. “Dopo averlo visto ci hanno invitati all'inaugurazione di Milano, per presentare una dimostrazione hi-tech avente come tema la 'virtualizzazione' delle opere d'arte - prosegue l'architetto -. Le opportunità che si aprono per le opere d'arte sono molte, dalla progettazione di restauri fino alle catalogazioni in rete. In campo non artistico, siamo già stati contattati per presentazioni di collezioni in 3D di oggetti di design e arredamento”.

Microsoft ha scelto la start-up dei 4 architetti come partner per futuri lavori multimediali. “Svilupperemo insieme nuovi progetti e potremo puntare sul supporto dell'organico di Microsoft. Proporci ad aziende e musei come loro partner ci rafforzerà sicuramente”. Un bel salto, non c'è che dire, se non: "Grazie David".