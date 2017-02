DanzaInFiera, il mondo della danza si ritrova alla Fortezza

E' stata inaugurata oggi alla Fortezza da Basso la 12esima edizione di DanzaInFiera, appuntamento ormai consolidato per tutti gli amanti di ogni tipo di danza, dalla classica alla contemporanea, dall'hip hop, al tango, ai balli popolari come la pizzica e la tarantella fino al burlesque.

La rassegna, che ospita al padiglione Spadolini un centinaio di espositori circa, con ogni tipo di vestiario e materiale utile a ballerine e ballerini, per ogni tipo di ballo, resterà alla Fortezza fino a domenica prossima, 26 febbraio, ogni giorno dalle 9 fino alle 20.

Danza In Fiera è anche un'importante opportunità per chi vuole emergere nel mondo della danza: sarà infatti possibile effettuare audizioni per importanti accademie e scuole di ballo sia italiane che internazionali, con la possibilità di vincere borse di studio per corsi e stage all'estero.

L'anno scorso in 4 giorni si registrarono circa 250mila visitatori. Gli organizzatori sperano di replicare tali numeri: il boom di ingressi è previsto per sabato e domenica. I visitatori potranno effettuare prove di diversi tipi di ballo (qui il programma completo dell'evento).