Vandalismo, danneggiata statua nel giardino di Villa Strozzi  

Una statua, che raffigura una divinità egizia, è stata danneggiata nel giardino di Villa Strozzi al Boschetto. I vandali, entrati in azione nel fine settimana scorso, hanno tranciato in due la scultura all'altezza del busto. Una denuncia contro ignoti è stata subito presentata dalla direzione ambiente. La statua danneggiata si trova nella cosiddetta 'scala egizia', realizzata con ciottoli di fiume: ai suoi piedi c’è una lapide di metallo con alcune date importanti relative alla scoperta di reperti egiziani e loro trasporto a Firenze come l’obelisco nel giardino di Boboli e la creazione del Museo Egizio.