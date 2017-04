Deturpata la lapide di Gino Bartali al giardino dei Giusti

"Un gesto che offende la memoria di un grande campione e di tutta Firenze. Un atto vile che non può passare sotto silenzio e che condanniamo con forza. La targa a lui dedicata tornerà presto a risplendere". Così gli assessori allo sport Andrea Vannucci e all sociale Sara Funaro in merito alla vandalizzazione, nei giorni scorsi, della targa dedicata a Gino Bartali, nel giardino dei Giusti di via Trento a Firenze.