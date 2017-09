Religioni, il Dalai Lama regala la sciarpa della felicità / FOTO

Si chiama Khata, è la sciarpa della felicità, realizzata in seta bianca, è di buon auspicio a chi la riceve. Il Dalai Lama, a conclusione della prima sessione di discussione della terza edione del Festival delle Religioni al Mandela Forum di Firenze, l'ha regalata questa mattina a Francesca Campana Comparini, organizzatrice della manifestazione, a padre Enzo Bianchi, all'Imam di Firenze Izzedin Elzir e al giurista di fede ebraica Joseph Weiler.

Assieme ai rappresentati delle altre tre religioni (cattolica, musulmana e ebraica) ha discusso di fede. Non è mancato un riferimento all'attualità. "Spesso vediamo affiancare il termine religioso con quello di terrorista - ha detto -, io sono molto contrario a denominare con il termine terrorista chi è religioso, nel momento in cui uccidi non sei più religioso". I numerosi intervenuti sentite le parole di sua Santità hanno fatto un grande applauso.

In platea il sindaco di Firenze Dario Nardella, che ha consegnato il "Sigillo della Pace" al Dalai Lama, e la giunta di Palazzo Vecchio quasi al completo.

Campana Comparini quando ha introdotto questa edizione del Festival ha parlato anche di moschee. "Nonn dobbiamo avere paura di costruire una moschea" ha detto. La figlia della Comparini e di Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, ha ricevuto una caramella dal Dalai Lama. "Florence non l'ha scartata - ha detto la mamma -, la conserveremo a lungo".