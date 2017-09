Dalai Lama a Firenze, protesta cinese al piazzale Michelangelo

Martedì 19 settembre il Dalai Lama sarà a Firenze, dove si tratterrà tre giorni, per dare il via al Festival delle Religioni. Come annunciato, la comunità cinese protesterà per la sua presenza, con un presidio sul piazzale Michelangelo: è arrivato l'ok definitivo dalla questura, che ha autorizzato il presidio.

La comunità cinese protesta perché vede il Dalai Lama come personaggio politico che appoggia l'indipendenza del Tibet, regione sulla quale la Cina non intende assolutamente mollare la presa.

La protesta al piazzale si svolgerà ili 19 settembre tra le 14 e le 17, proprio nelle stesse ore in cui il Dalai Lama riceverà dal sindaco Dario Nardella il 'Sigillo della Pace' (qui il programma del Festival delle Religioni).