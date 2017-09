Il Dalai Lama a Firenze dopo 20 anni / FOTO

"Thank you" così il XIV Dalai Lama, Tenzian Gyatso la maggiore autorità buddista, ha ringraziato il sindaco di Firenze Dario Nardella che gli ha consegnato il "Singillo della Pace", uno dei più importanti ricoscimenti della città di Firenze. Il Dalai Lama è il protagonista della prima giornata della terza edizione del Festival delle Religioni. L'inziativa è organizzata da Francesca Campana Comparini, moglie di Marco Carrai presidente di Toscana Aeroporti e amico personale di Matteo Renzi, che ha aperto il festival.

Oltre 6 mila persone questa mattina, 19 settembre, sono presenti al Mandela Forum per ascoltarlo. Molti hanno fatto una lunga coda sotto la pioggia per entrare.

"Benvenuto in questa città che da sempre costruisce ponti - ha detto Dario Nardella -. Firenze è la prima città del mondo in cui è stata abolita la pena di mort, richiamiamo tutti i popoli ad avere rispetto per la vita".

Tenzian Gyatso è sempre sorridente e non manca di fare gesti inaspettati. La figlia di Carrai e di Campana Comparini, Florence, chiamava la mamma che era sul palco dalla platea, il Dalai Lama le ha dato una caramella.

"Good morning brothers and sisters - ha iniziato il Dalai Lama -. Io mi sento uno dei 7 miliardi di esseri umani, abbiamo tutti il diritto a essere felici. Ovunque vada propongo l'unità della razza umana, poniamo troppa enfasi sulle differenze che poi creano senso di sospetto e quindi violenza".