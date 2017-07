Capriolo investito sull'A1: il cucciolo salvato dalla Polstrada | FOTO

E’ finita bene la disavventura di un cucciolo di capriolo, investito nei giorni scorsi da un mezzo in transito sulla A1 in prossimità di Calenzano. Il piccolo era finito a terra sul selciato vicino al guard-rail centrale con le zampette posteriori visibilmente ferite. Un’automobilista ha allertato la Sala operativa della Polizia Stradale che ha immediatamente inviato una pattuglia .

Avvistato il cucciolo - immobile e tremolante a terra sulla corsia di sorpasso dell’autostrada - gli agenti hanno subito segnalato l’animale ferito con i dispositivi in dotazione sull’autovettura, facendo così rallentare e deviare il traffico veicolare in tutta sicurezza. Il problema di spostare il capriolo senza fargli correre ulteriori pericoli è stato poi rapidamente risolto dagli operatori della Polstrada, addestrati anche a prestare soccorso agli animali.

I poliziotti hanno infatti utilizzato il tappetino dell’auto come barella, trasportando con cautela il cucciolo fino alla prima piazzola di sosta dove è stato subito dissetato con acqua fresca. Il piccolo, che senza protestare non ha mai distolto lo sguardo dai suoi soccorritori in divisa, è stato successivamente caricato su un furgone in transito e trasportato al vicino casello autostradale di Calenzano per essere affidato alle cure del veterinario.

Dall’inizio dell’anno, le pattuglie della Polstrada in Toscana hanno effettuato 13.502 interventi di soccorso a persone o animali in difficoltà.