Italiano, la Crusca bacchetta il Parlamento: “Perché chiamate un'attività 'Home Restaurant'?”

E' la Camera dei Deputati del parlamento italiano, ma ha appena approvato (il 17 gennaio scorso) una proposta di legge sull' 'Home Restaurant', allo scopo di disciplinare l'attività di ristorazione presso le abitazioni private.

Una terminologia che non è andata giù all'Accademia della Crusca, il celebre istituto con sede a Firenze custode della lingua italiana. L'intento del progetto di legge, come si legge all'articolo 1, riportato anche sul sito della Crusca, è quello di garantire trasparenza e tutela dei consumatori, oltre a valorizzare la cultura del cibo tradizionale di qualità. All'articolo 2 ecco che però compare il nome ipotizzato per la nuova attività economica: 'home resturant'.

“La cucina italiana è a corto di ingredienti linguistici? Non lo crediamo”, affermano gli accademici.

“È sorprendente che per definire tale attività il legislatore italiano ricorra all’anglismo 'home restaurant', quasi che l’arte culinaria del nostro Paese abbia origini oltre Manica e la lingua italiana non disponga di un termine per designare ciò che si potrebbe senz’altro denominare 'ristorante domestico'. Questo termine risulta non solo immediatamente comprensibile per tutti, ma riunisce semanticamente tutti gli elementi della definizione che il testo di legge fornisce dell’attività in questione”, proseguono gli studiosi, che ora invitano caldamente il Senato a correre ai ripari ed utilizzare vocaboli italiani.