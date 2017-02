Crostini ritirati dai supermercati: "Possibile presenza di corpi estranei"

Sul nuovo portale dedicato alle allerte alimentari del Ministero della salute è comparso l'avviso di richiamo per alcuni lotti di crostini in busta. Distributori e produttori hanno constatato infatti la possibile presenza di oggetti estranei nelle confezioni in vendita sugli scaffali.

Il richiamo, disposto in via precauzionale, è motiviato dal "rischio fisico" per la possibile presenza di corpi estranei. I crostini ritirati sono tutti prodotti dalla ditta Sa Giorgio srl, con sede nello stabilimento di Cazzago San Martino, ma confezionati per vari marchi e distributori.

Ecco l'elenco dei lotti sottoposti a richiamo:

Crostini Bionda Spiga da 150 g, lotto 040417 con scadenza al 26/09/2017

Crostini Bontà di Pane da 150 g, lotti 040417 con scadenza al 26/09/2017 e 050517 con scadenza 03/10/2017

Cros&tini Original Crick Crock da 75 g, lotti 045116 con scadenza al 22/08/2017, 05/04/2017 con scadenza al 27/09/2017 e 020517 con scadenza al 01/10/2017

Cros&tini Pizza Crick Crock da 75 g, lotto 050417 con scadenza al 27/09/2017

Crostini classici Primo da 75 g, lotto 030517 con scadenza al 01/10/2017

Crostini Snack gusto classico San Giorgio da 35 g, lotto 040317 con scadenza al 19/09/2017

Crostini Snack gusto intenso San Giorgio da 35 g, lotti 055016 con scadenza al 16/08/2017 e 010417 con scadenza al 23/09/2017

Crostini Snack Selex da 75 g, lotti 065016 con scadenza al 17/08/2017, 045116 con scadenza al 22/08/2017, 015116 con scadenza al 19/08/2017 e 010417 con scadenza al 23/09/2017

Crostini Doré Unes da 75 g, lotti 065016 con scadenza al 17/08/2017, 040417 con scadenza al 26/09/2017, 020517 con scadenza al 01/10/2017 e 050517 con scadenza al 03/10/2017

Crostini Snack Vale da 75 g, lotti 065016 con scadenza al 17/08/2017 e 045116 con scadenza al 22/08/2017