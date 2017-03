Crollo Villa Medicea a Prato: "Gravissimo danno artistico" / FOTO

Sono terminati i lavori di rimozione delle macerie, dopo il crollo di circa 30 metri delle mura perimetrali della Villa Medicea lungo via Lorenzo il Magnifico, a Poggio a Vaiano, frazione di Poggio a Caiano, a causa del nubifragio abbattutosi ieri sera e che ha causato numerosi disagi anche a Firenze, inlcusi un black out elettrico e la mancanza d'acqua in diverse zone della città.

I vigili del fuoco sono intervenuti anche con unità cinofile, per verificare la presenza di persone nelle auto rimaste sepolte dal crollo: per fortuna non si riscontrano né vittime né feriti.

Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo, sia a Firenze che a Prato: si registrano allagamenti, alberi pericolanti e problemi alla stabilità degli immobili.

VIDEO - I soccorsi dei vigili del fuoco, si cercano persone sepolte nelle auto

La vicepresidente della Regione Monica Barni questa mattina ha fatto un sopralluogo sul posto assieme al sindaco di Poggio a Caiano Marco Martini. “Ringrazio tutti i soccorritori – il commento a caldo del primo cittadino -. Resta la profonda amarezza per il nostro patrimonio artistico che subisce un gravissimo danno”.