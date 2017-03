Crollo alla Villa Medicea di Poggio a Caiano: fondi dai vitalizi dei consiglieri

La procura di Prato ha aperto un fascicolo per il crollo di una porzione, circa trenta metri, del muro perimetrale della Villa Medicea di Poggio a Caiano dovuto alle infiltrazioni seguite alle forti piogge di lunedì. Al momento, si vuole verificare se ci siano state negligenze, non ci sono indagati. L'ipotesi di reato è crollo colposo.

Intanto arrivano i primi fondi per la ricostruzione. Un contributo che verrà prelevato dal fondo vitalizi dei consiglieri regionali. “Il Consiglio regionale – ha spiegato il presidente dell’assemblea toscana Eugenio Giani - contribuirà al ripristino di uno dei beni dell’umanità con un investimento importante: tra 70 e 100mila Euro. Cifra che preleveremo dal fondo vitalizi dei consiglieri regionali”.

L’intervento è possibile grazie ai soldi che i consiglieri regionali non percepiscono più a seguito dell’abrogazione del vitalizio. Il fondo dove confluiscono, per volontà del Consiglio, sono destinati a interventi di ripristino per calamità. “Al pari di quanto già fatto l’anno scorso per eventi accaduti nella nostra regione, il crollo delle mura di una Villa che è tra le 12 vincolate dall’Unesco meritava un nostro preciso impegno” ha spiegato Giani.