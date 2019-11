Crollo viadotto sull'autostrada Torino-Savona: soccorsi anche da Firenze

Anche i Vigili del Fuoco fiorentini sono partiti per prestare soccorso dopo il crollo di un viadotto, oggi, sull'autostrada A6 Savona - Torino.

Personale della squadra Usar Medium della Toscana attivato dal Centro Operativo Nazionale e costituito da 34 unità di Pisa e di Firenze è partito infatti alla volta del Comando di Savona, riferiscono i Vigili del Fuoco.

Dalle prime informazioni, come riportato dal Comando provinciale del 115 di Pisa, sembra infatti che nel crollo siano rimaste coinvolte alcune autovetture con i loro occupanti, anche se, per fortuna, non ci sarebbero vittime.

Il crollo sarebbe avvenuto nei pressi di Altare, cittadina della Liguria in provincia di Savona. A tutti torna naturalmente in mente il crollo del Ponte Morandi di due estati fa, sempre in Liguria, ma a Genova.