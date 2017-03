Lungarno Torrigiani: Fiorino d'oro ai lavoratori del cantiere

Oggi il sindaco di Firenze Nardella ha insignito i lavoratori del cantiere di ripristino del lungarno Torrigiani, dopo la voragine di maggio 2016, del "Fiorino d'oro", la più alta onorificenza della città. La cerimonia si è svolta stamani in Palazzo Vecchio nel Salone dei Cinquecento. "Con il Fiorino d'Oro diciamo grazie ai lavoratori del # LungarnoTorrigiani. Un'impresa terminata in tempi record grazie al lavoro di squadra!", ha sottolineato il sindaco su Twitter.

Alla cerimonia era presente Marco Benati, segretario generale Fillea Cgil Firenze, che ha detto: “Il sacrificio e la professionalità delle maestranze sono stati riconosciuti e questo vale per tutti gli edili che ogni mattina lavorano per il territorio, la manutenzione e le costruzioni di case, le infrastrutture. Questo riconoscimento è arrivato, come ha ricordato lo stesso sindaco durante la cerimonia, dalla proposta della Fillea di Firenze: lo ringraziamo per averla accolta, esprimiamo apprezzamento perché è importante riconoscere l'importanza del lavoro degli edili, che noi stiamo promuovendo in questi mesi anche con la campagna ‘Noi ci prendiamo cura di Firenze’".

"In questo momento importante - ha concluso Benati - non possiamo però esimerci dal ricordare che una nuova cultura del lavoro parte dalla cultura del rispetto della persona e quindi della sicurezza, e purtroppo oggi siamo tutti scossi e tristi per la grave tragedia di ieri sera nel cantiere dell'autostrada a Savona, dove hanno perso la vita due operai e altri sono rimasti gravemente feriti”.