Crollo Genova: al via i controlli sulle infrastrutture fiorentine

La macchina dei controlli sulle infrastrutture viarie dopo il crollo del ponte di Genova è partita ed è stato fissato già per il prossimo 30 agosto il vertice presieduto dal Prefetto di Firenze Laura Lega per fare il punto sulla situazione delle infrastrutture del territorio metropolitano.

L’incontro, al quale sono stati invitati il Presidente della Regione, il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Firenze, il Presidente di ANCI Toscana, i vertici delle locali Forze di Polizia e dei Vigili del Fuoco, il Provveditore alle Opere Pubbliche, i responsabili fiorentini del IV Tronco Autostradale per l’Italia, di ANAS, della FI-PI-LI e di RFI, consentirà di fare un check sullo stato delle opere viarie, dei viadotti e degli edifici strategici individuando gli interventi più urgenti da effettuare per una loro messa in sicurezza.

“Lo scopo è agire – sottolinea il Prefetto – tempestivamente ed in via preventiva alzando il livello dei controlli da parte di tutti gli Enti competenti, ma senza ingenerare allarmismi. Garantiremo la massima attenzione ed una azione esemplare di squadra per il bene di tutti effettuando uno screening completo ed analitico del territorio che ci consenta la stesura di un “Piano strategico d’intervento” che fissi un cronoprogramma delle iniziative di rispettiva competenza in piena trasparenza.”