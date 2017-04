Nel pomeriggio si è verificato un distacco da un cornicione di materiale - caduto da un'altezza di 5/6 metri - che ha colpito due passanti ferendoli in modo lieve. I feriti sono stati presi in carico dal 118 per le cure del caso. Una squadra dei vigili del fuoco ha delimitato l'area circostante e messo in sicurezza la zona interessata dall'evento.