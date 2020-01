Crolla un pezzo di cemento: paura all'istituto Saffi

Tanta paura al plesso scolastico Gramsci di via del Mezzetta, nella tarda mattinata odierna, per il distacco di una porzione di cemento dal gradino di una delle scale esterne dell'edificio che accoglie alcune aule dell'istituto Saffi.

“Stavamo passando di lì quando è avvenuto il distacco – raccontano alcuni ragazzi – il pezzo di cemento è precipitato a pochi centimetri da uno studente, che è rimasto molto spaventato per l'accaduto. Poteva essere una tragedia”. Invece, fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto. Un custode della scuola che presidiava l'area si è accorto presto di quanto era avvenuto e ne ha subito informato la dirigente scolastico, la professoressa Francesca Lascialfari.

“Abbiamo subito allertato la Città metropolitana – spiega la preside – che è intervenuta immediatamente e in modo molto efficiente. L'area interessata è già stata rimessa in sicurezza e domattina termineranno i lavori di ripristino della scala. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria”.

“Il fatto che sia andata bene – prosegue Lascialfari – non significa che non sia successo niente. E' innegabile che questa struttura – come tante altre, ovunque – sia vecchia e ciò comporti dei problemi”. Tra questi, secondo gli studenti, “i termosifoni che spesso non funzionano, le crepe sia in terra che sui soffitti e il fatto che, quando piove, in alcuni punti si allaga tutto”.