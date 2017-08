Continuano le denunce contro il taglio degli alberi, WWF: "Stop all'abbattimento"

Continuano le polemiche e le denunce riguardati l'abbattimento degli alberi di piazze e vie fiorentine. Tra luglio e agosto 2017 il taglio delle piante ha riguardato viale Corsica, viale Guidoni, piazza san Marco e piazza della Stazione. Molti cittadini hanno protestato e ad esempio in viale Corsica è stata necessaria la presenza di alcuni poliziotti per far svolgere ai tecnici il loro lavoro.

Il Comune ha sempre risposto che tali musure fossero necessiarie per colpa delle condizioni critiche degli alberi (malati o a rischio caduta) e il sindaco Nardella ha assicurato che "Per ogni albero malato tagliato ne ripiantiamo 4 giovani e più resistenti".

La denuncia del WWF

Una denuncia arriva dal Comitato per le Oasi WWF dell'Area Fiorentina, che ha alcuni dubbi sul piano di rinnovamenti delle alberature cittadine. "Senza, a quanto ci risulta, nessun confronto preliminare con Associazioni e cittadini, è stato infatti deciso di eliminare un numero impressionante di alberi con l'abbattimento completo delle alberature di intere piazze" si legge nella richiesta firmata da Stefano Berni, presidente del Comitato.

Il WWf chiede al Comune di fermare il piano e "aprire un tavolo di confronto con la Società Civile per individuare soluzioni partecipate in grado di assicurare la corretta gestione del verde pubblico".

La richiesta di Lipu (Lega italiana protezione uccelli)

"La modalità d'intervento avrebbe potuto essere più attenta ad esempio alle nidificazioni tardive, per le quali posticipare di pochi giorni il taglio avrebbe potuto consentire l’involo di tutti i piccoli di uccelli tutelati dalla normativa sulla fauna selvatica (legge nazionale 157/92)", si legge nella lettera aperta firmata dalla Delegata sezione Lipu Firenze, Daniela Burrini.

Lipo chiede all'Amministrazione di "rivalutare i tempi dell’intervento posticipando il taglio per quegli alberi che non sono a rischio di cedimento e di mettere in campo un’anagrafe degli alberi interattiva (sull'esempio di New York) e condivisa dalla cittadinanza per la tutela e cura del verde".

Le critiche del M5S

"I nostri tecnici che hanno visionato i tronchi dopo il taglio - ha dichiarato la capogruppo del Movimento 5 Stelle Silvia Noferi -, hanno constatato che molti alberi erano sani e non presentavano all’interno segni di malattie o necrosi". Si chiede quindi se l'amministrazione comunale, dopo l'abbattimento ad agosto di 280 alberi, abbia verificato le "perizie dopo il taglio degli alberi", in quanto solo con l'analisi interna del tronco si può confermare una perizia fatta esteriormente.

La capogruppo solleva poi il probelma dello stoccaggio e della vendita del legname chiedendosi come, quando e chi verrà venduto.

A queste osservazioni si aggiungono quelle riportate dalla consigliera del M5S, Arianna Xekalos, che chiede informazioni riguardati alla tutela dell'avifauna selvatica, riportando segnalazioni in merito "ritrovamento di nidi e uccelli nati sul manto stradale dopo l’abbattimento degli alberi". Xekalos specifica che "ai piedi di uno degli ippocastani, è caduto un pulcino di colombaccio, di cui abbiamo la foto". La consigliera conclude dichiarando che è stata presentata un'interrogazione per capire se le procedure sono state portate aventi nel rispetto della "legge 157/92 che protegge gli animali in fase riproduttiva, sia della direttiva n. 2009/147/CE sulla tutela dell’avifauna selvatica".

La risposta del Comune

“La sostituzione degli alberi avviene in conformità a un progetto redatto da tecnici qualificati ed esperti in materia, redatto approvato e appaltato in conformità alle norme tecniche di riferimento e al codice dei contratti”. Così Fabrizio Ricci, presidente della Commissione ambiente, vivibilità urbana e mobilità, risponde alle esponenti del M5S Noferi e Xekalos.

Ricci ha poi ricordato che i tagli sono avvenuti al di fuori della stagione riproduttiva e sotto la direzione dei teconici comunali. "Nel caso particolare di viale Corsica – ha aggiunto il presidente Ricci – erano presenti sul posto per l’intera giornata sia il responsabile del procedimento che il direttore dei lavori ai quali nessuno si è rivolto per segnalare il ritrovamento reso noto al Comune soltanto il giorno successivo".

Per quanto riguarda le piante che "non sarebbero malate", il presidente ha sottolineato che gli alberi sono stati abbattuti anche per una loro instabilità, non dovuta necessariamente da malattie.