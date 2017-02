Coverciano, pensionato tradito dal "presto spesa": denunciato al supermercato

Ha confessato ai carabinieri di essere in difficoltà economiche e di aver dovuto studiare uno stratagemma per uscire senza pagare dalle casse del supermercato. Protagonista un 72enne, denunciato lo scorso weekend all'Esselunga di Via del Gignoro dai militari dell'Arma.

L'uomo era stato attenzionato dopo una raffica di furti all'interno del supermercato. Infatti il personale aveva riscontrato come da tempo sparissero i dispositivi "presto spesa" utilizzati per la spesa veloce e che permettono di battere gli articoli sul lettore in autonomia.

Il personale aveva notato che da dicembre a febbraio era sparita una cinquantina di macchinette (valore 11500 euro). E che tutte erano state abbinate ad una specifica carta fedeltà.

Qui è scattata la "trappola". Infatti gli informatici della catena hanno inserito un alert sulla predetta tessera, in modo da poter controllare il possessore nel momento in cui si sarebbe presentato a fare la spesa. E così sabato mattina l'alert ha permesso di fermare il pensionato dopo che era passato dalle casse veloci senza pagare la spesa. L'uomo è stato trovato in possesso anche del congegno elettronico che non era stato riposto dopo la barriera delle casse.

I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire all’interno del bauletto dello scooter del pensionato altri 4 lettori, mentre presso la sua abitazione ne sono stati trovati altri 26, per un totale di 31 apparecchi. Poi restituiti alla direzione del supermercato.

Il metodo utilizzato dall'uomo è poi risultato semplice quanto efficace. Si presentava al supermercato e, tramite la sua tessera, prelevava un lettore "presto spesa" che gli consentiva di effettuare acquisti senza passare dalle casse tradizionali. Una volta terminata la spesa, approfittava di un momento di distrazione del personale e superava la cassa automatica dove avrebbe dovuto scaricare i dati del lettore relativi ai prodotti prelevati e terminare il processo pagando il dovuto.

Per evitare di farsi fermare non riconsegnava il congegno elettronico: ecco perché ne aveva collezionati a decine.



Vistosi scoperto, l'uomo ha confessato che per problematiche economiche aveva usato lo stratagemma per non pagare la spesa. Per il pensionato è scattata una denuncia a piede libero per furto aggravato.