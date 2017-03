Coverciano, spaccia cocaina davanti al Sert

"Ho una coca fantastica, la devi provare". E' così che, all'interno di un locale pubblico di Via Gabriele D'Annunzio, a due passi dalla struttura del Servizio sanitario per curare le tossicodipendenze, ha invitato un uomo a comprare gli stupefacenti che possedeva. La donna, 40enne marocchina, già nota alle forze dell'ordine, è stata però fermata dagli agenti della squadra mobile, che l'hanno arrestata per spaccio di stupefacenti, dopo che aveva passato una pallina di stagnola contenente cocaina in cambio di 40 euro.