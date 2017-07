Un cortometraggio per non dimenticare il terremoto del 24 agosto 

Dieci minuti per raccontare il terremoto visto con gli occhi dei bambini. Dalla notte in cui tutto ha tremato alle casette di plastica fino alla nuova scuola, il cortometraggio realizzato dal regista Federico Bondi per Unicoop Firenze ripercorre la rinascita di Norcia e dei suoi abitanti che, pur nelle difficoltà, non hanno mai abbandonato il paese e hanno trovato la forza per guardare avanti.

In collaborazione con Agis, giovedì prossimo 24 agosto il video verrà proiettato prima della normale programmazione nelle principali arene estive della provincia: Arena Chiardiluna – Firenze, Arena Poggetto – Firenze, Arena di Marte – Firenze, Arena Grotta - Sesto Fiorentino.

Unicoop Firenze fra ottobre e dicembre ha raccolto 300 mila euro per i terremotati con cui sono stati pianificati tre interventi di sostegno alle popolazioni colpite dal sisma. Il 9 novembre 2016 a Cittareale è stata inaugurata la nuova scuola primaria e dell’infanzia anche grazie al contributo di 115 mila euro donati da Unicoop Firenze. il 31 maggio il secondo taglio del nastro a Norcia, con l’inaugurazione della scuola elementare costruita dalla Fondazione Francesca Rava grazie al sostegno di Unicoop Firenze (160mila euro), Fondazione Il Cuore si scioglie (50mila euro) e Coop Centro Italia.

Nel prossimo autunno aprirà i battenti il nuovo poliambulatorio di Cittareale realizzato con un progetto congiunto della Croce Viola di Sesto Fiorentino, dell’Associazione Vigili del Fuoco volontari di Calenzano e di Unicoop Firenze .