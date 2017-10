Studenti medi in piazza contro l'alternanza scuola-lavoro: “Lavoriamo gratis e sfruttati” / FOTO

Studenti medi in piazza in tutta Italia oggi contro la legge 'Buona Scuola' e per dire no all'alternanza scuola-lavoro. “Un meccanismo inutile, che toglie tempo allo studio e alla formazione e che di solito non è altro che sfruttamento. La maggioranza degli studenti finisce a fare fotocopie se va bene, in altri casi a pulire gratis i bagni del Mc Donald's. E questa sarebbe una 'buona scuola'?”, chiede Gabriele Minelli, coordinatore della Rete degli studenti medi fiorentini.

A Firenze hanno sfilato in circa 300 ragazzi e ragazze. Il corteo è partito alle 9:30 in piazza San Marco, ha percorso via Cavour e via Cerretani per terminare in piazza Santa Maria Novella, dove si unirà al flash mob di 'Italiani senza cittadinanza' per chiedere l'approvazione della legge sullo Ius soli.

'La formazione non è un business', 'Cambiare la scuola per cambiare il Paese', recitavano gli striscioni in testa al corteo. “Vogliono farci vivere la scuola come superfluo, un periodo da finire al più presto con la frenesia di entrare nel mondo del lavoro. L'alternanza scuola lavoro vuole insegnarci a sottostare a un superiore, a lavorare gratis, ad essere sfruttati, a metterci in competizione tra noi, regalando alle aziende schiere di lavoratori a costo zero”, scrivono su Facebook gli studenti della Rete dei collettivi fiorentini.

“Nel frattempo le scuole cascano a pezzi, arrivano solo briciole per l'edilizia scolastica, aumentano i costi dei libri, delle tasse universitarie, con una scuola e un sistema di istruzione sempre meno accessibile, che ci divide in studenti di serie A e serie B”, aggiunge Minelli, con gli studenti che annunciano nuove proteste se non saranno introdotte modifiche alle normative attuali.