25 Aprile, al corteo in Oltrarno giornalista insultato e allontanato

Brutto episodio ieri in piazza Santo Spirito, in occasione del corteo indetto per il 25 Aprile che ha sfilato fino a piazza Tasso. All'inizio del corteo, a metà pomeriggio, il cronista del Corriere Fiorentino Antonio Passanese è stato avvicinato e insultato da alcune persone che partecipavano alla manifestazione.

Durante la diretta Facebook del giornalista, si vedono alcune persone che si avvicinano: “Bravo, bravo, cosa riprendi? Sei solo un coglione, hai volontariamente scritto delle stronzate per attaccare e denigrare questa giornata”, gridano rivolti al cronista, che continua a riprendere, nonostante i diversi spintoni e le mani che più volte tentano di oscurare le riprese.

“Sei una m...a infame, servo di m...a, infame, levati dai coglioni, ti pagano per continuare a essere infame”, proseguono gli insulti. “Non mi toccare che ti denuncio, io non ho denigrato nessuno”, si sente dire in un momento dal giornalista.

Totale solidarietà ad Antonio Passanese, “insultato e cacciato da alcuni presunti antifascisti”, è stata espressa dall'Associazione stampa toscana e dal Cdr del Corriere Fiorentino. "La libertà di stampa, che è libertà di cronaca e di critica, non è minacciata solo in alcune zone calde del mondo - scrive l'Ast in una nota - ed è inaccettabile che a un giornalista venga impedito di svolgere il proprio lavoro addirittura a Firenze. L'Ast chiede anche al sindaco, Dario Nardella, d'intervenire presso gli organizzatori della manifestazione". Per questo bruttissimo episodio, la solidarietà di tutta la redazione di FirenzeToday al collega aggredito.