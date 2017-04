Corso Italia, ubriaco scaraventa a terra scooter

Ieri notte i militari dell’Esercito, in servizio presso il Consolato americano, udendo un forte rumore proveniente dal vicino Corso Italia sono andati a verificare cosa stesse accadendo. Qui hanno trovato un soggetto ubriaco che aveva appena scaraventato a terra uno scooter. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno denunciato l'uomo, un 28enne pisano, già noto per reati della stessa specie, per danneggiamento. Oltre a multarlo per ubriachezza.