Diocesi toscane: un corso per contrastare gli abusi sessuali

Nella giornata di sabato, nella facoltà teologia dell'Italia centrale si è svolto il corso ECM su "Valutazione psicologica e accompagnamento psicologico: integrazione nei percorsi di formazione umana dei seminari e istituti religiosi" per psicologi e psichiatri. Un modo, il corso, delle diocedi toscane per prevenire, individuare e contrastare gli abusi sessuali e altre forme di violenza nei confronti dei minori, si legge nel comunicato stampa.

Per la prima volta psicologi, psichiatri e consulenti si sono riuniti per un evento formativo realizzato con il contributo della Pontificia Università Gregoriana, e la partecipazione anche dei rettori e formatori dei seminari. Il corso è accreditato con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e con l’Associazione Italiana Consulenti Familiari.

Un momento per affrontare in modo scientifico le specificità, le caratteristiche e le necessità psicologiche e di ascolto relative ai contesti di formazione religiosa e per garantire standard adeguati ed efficaci di consulenza e accompagnamento psicologico durante tutto il percorso di vita religiosa e presbiterale.

Responsabile scientifico del corso il professore Stefano Lassi psichiatra e docente della Facoltà insieme al professore Marco Baleani è a capo del Gruppo di lavoro Regionale per la Formazione Umana nel Propedeutico e nei Seminari della Regione Ecclesiale Toscana costituito a Firenze.

"La diocesi di Firenze - ha detto il cardinale Betori nel suo saluto - si è organizzata in merito alla prevenzione investendo sulla formazione, proponendo un programma formativo riguardante le tematiche dell’abuso, fragilità, sessualità e sostegno alle vittime rivolto ai sacerdoti, con particolare attenzione ai più giovani (entro i 10 anni dall’ordinazione)".

Oltre al corso seguiranno in diocesi l'organizzazione di altre iniziative e l'attuazione di progetti sempre finalizzati alla prevenzione, all'accompagnamento dei sacerdoti durante il ministero, alla sensibilizzazione e vigilanza sul tema.

È stato anche inaugurato un corso per la prevenzione degli abusi sessuali sui minori basato sul programma e-learning del Centre for Child Protection della Pontificia Università Gregoriana e sono stati introdotti nella didattica della Facoltà Teologica dell’Italia Centrale corsi interdisciplinari sui temi dell’abuso e della tutela dei minori. Sempre a Firenze è stata organizzata la prima 'Conferenza europea sulla formazione umana e valutazione psicologica nei seminari' che avrà una seconda edizione a Zagabria nel 2019.

Fra i relatori del corso ECM il Prof. P. Stefano Bittasi, segretario esecutivo del Centro per la Tutela dei Minori della Pontificia Università Gregoriana e il Prof. Stefano Guarinelli, Milano, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.